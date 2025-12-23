Sebastián Vegas ya tiene definido su futuro tras finalizar su paso por Colo Colo. El defensor chileno de 29 años no continuará en el Cacique luego de cerrar su período a préstamo en el Estadio Monumental, donde su rendimiento estuvo lejos de cumplir con las expectativas que generó su llegada desde México.

En primera instancia, el zaguero debía regresar a Monterrey, club dueño de su pase. Sin embargo, desde el fútbol azteca tomaron una nueva decisión respecto a su carrera, ya que el central tampoco será considerado en los Rayados para la próxima temporada.

Según información de Super Deportivo, Sebastián Vegas seguirá en el fútbol mexicano, pero cambiará de institución. El defensor saldrá nuevamente a préstamo, esta vez para reforzar al Club León, elenco que apuesta por su experiencia para fortalecer la zaga de cara al próximo campeonato.

Sebastián Vegas no volverá a Monterrey tras su mal año en Colo Colo (Foto: Andrés Piña/Photosport)

De esta manera, Vegas tendrá una nueva oportunidad de relanzar su carrera en la Liga MX, luego de un paso poco convincente por el ‘Cacique’. En su etapa con los Albos, el central disputó un total de 35 partidos oficiales y anotó tres goles, aunque nunca logró consolidarse como líder defensivo.

Sebastián Vegas tendrá nuevo club tras su bajo 2025 en Colo Colo

El préstamo al León será por una temporada y contemplará una opción de compra, lo que abre la posibilidad de que el chileno pueda permanecer en el club si logra recuperar su mejor nivel futbolístico durante el año.

En su nuevo equipo, Sebastián Vegas compartirá camarín con otro seleccionado nacional, Rodrigo Echeverría, lo que podría facilitar su adaptación y darle un respaldo importante en esta nueva etapa fuera de Monterrey.

Así, el defensor formado en Audax Italiano deja atrás su paso por Colo Colo y continúa su carrera en México, con el desafío de volver a ser protagonista y demostrar que todavía puede rendir al más alto nivel en una liga exigente como la mexicana.

DATOS CLAVE

Sebastián Vegas no continuará en Colo Colo tras finalizar su préstamo y disputar 35 partidos oficiales (3 goles) en 2025.

El defensor de 29 años jugará la próxima temporada en el Club León de México, nuevamente en calidad de cedido desde Monterrey.