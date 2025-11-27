El jueves se vivió una emotiva jornada en Monterrey, donde el club mexicano le brindó una serie de homenajes al chileno Humberto Suazo, quien acaba de colgar los botines de forma definitiva a sus 44 años.

El Chupete es considerado uno de los mayores ídolos en la historia de los Rayados, marcando una época en el fútbol mexicano entre 2007 y 2014, con un paso por el Real Zaragoza de España entremedio.

Y para realizarle un merecido reconocimiento, ayer fue invitado junto a su familia al Estadio BBVA, donde le pusieron su nombre a una calle y luego pudo presenciar desde un palco el triunfo por 2-0 ante el América.

Este partido fue válido por la ida de los cuartos de final del Torneo de Apertura en la Liga MX, en que la apertura de la cuenta fue obra del español Sergio Canales, con un verdadero golazo desde fuera del área a los 45+3′.

El goleador ibérico sorprendió a todos los asistentes con su festejo, ya que se llevó sus dedos hacia los oídos para emular la tradicional celebración que hacía Chupete Suazo, a quien apuntó hacia la tribuna tras convertir el tanto.

Cabe recordar que Canales llegó a Monterrey a mediados de 2023 siguiendo los pasos de Sergio Ramos, en un traspaso cercano a los 15 millones de dólares desde el Real Betis, donde era figura en el equipo que dirige el también chileno Manuel Pellegrini.

Quien tuvo una etapa en el Real Madrid en 2010, también fue compañero de Claudio Bravo en los heliopolitanos, incluso juntos alzaron la Copa del Rey de 2022.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis