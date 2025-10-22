Humberto Suazo anunció hace algunas semanas que, finalmente, este 2025 será su último año disfrutando del fútbol a nivel profesional. Luego de una exitosa carrera defendiendo clubes como Monterrey, Zaragoza, Deportes La Serena, Audax Italiano, Colo Colo y más, el hombre venido del planeta gol colgará los botines de forma definitiva a sus 44 años.

Fue hace casi dos décadas que ‘Chupete’ llegó a conquistar los corazones albos a punta de goles y más goles. Entre 2006 y 2007, el calvo goleador se lució de la mano de Claudio Borghi logrando una final de Copa Sudamericana y siendo tricampeón junto al Popular.

Luego, dio el salto al extranjero y se convirtió en ídolo máximo de los ‘Rayados’ de Monterrey sumando posteriormente un corto pero buen paso por el Zaragoza de España.

En 2015 se dio su esperado regreso a Macul, pero su historia no tuvo un final feliz y, tras problemas con el DT José Luis Sierra, ‘Chupete’ decidió poner punto final a su aventura con la camiseta alba.

Chupete Suazo abre su corazón a Colo Colo

Pero el propio hombre venido del planeta gol ya dejó aquello en el pasado. Así lo hizo saber en diálogo con la revista del Sifup, donde recordó parte de sus éxitos con Colo Colo: “Fueron momentos muy lindos. Ganamos tres campeonatos, jugué una final de la Copa Sudamericana, que lamentablemente perdimos, pero fue una etapa muy especial. Ahí me consolidé y me abrió las puertas a la Selección y a Monterrey“.

Humberto Suazo le abre su corazón a Colo Colo tras anunciar su retiro del fútbol profesional (Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT)

El gran lamento de Humberto Suazo fue, claramente, la caída contra el cuadro mexicano en Copa Sudamericana: “Lo único malo de esa etapa fue haber perdido la final contra Pachuca, pero las derrotas las tomé siempre como motivación, como crecimiento“.

Finalmente, recordó cuál fue para él su momento más emotivo en el ‘Cacique’: “Cuando firmé el contrato. Ese día fue muy especial porque yo era hincha, mi familia lo era, mi papá también. En apenas año y medio de profesionalismo ya estaba ahí. Fue todo muy rápido. Más allá de los títulos, están las amistades, los recuerdos, fue espectacular”.