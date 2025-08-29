En Colo Colo restan solo horas para definir al que será su nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón y el interinato de Hugo González junto a Luis Pérez, quienes el domingo terminan su ciclo como dupla técnica a cargo del primer equipo.

Hasta el momento quien toma la delantera para hacerse del sillón en la banca alba es el argentino Fernando Ortiz, quien ha hecho su carrera como director técnico en el fútbol paraguayo y mexicano.

El exfutbolista de 47 años se metió por los palos en la lista de Blanco y Negro, considerando que el gran favorito era Gustavo Quinteros, pero el santafesino se resistió a volver al Estadio Monumental por decisión personal.

Este sábado al mediodía el directorio de la concesionaria se reunirá de manera telemática para aprobar la llegada de Ortiz, quien despierta ciertas dudas entre la hinchada colocolina.

Esto se debe a que el estratega en sus nueve años de recorrido nunca ha sido campeón, algo que en Colo Colo es casi una exigencia para poder entrar entre los candidatos.

Como si fuera poco, en su última experiencia con el Santos Laguna solo duró seis meses, entre agosto del 2024 y mayo del 2025, donde solo ganó dos de 17 partidos, perdiendo 14 de ellos.

Fernando Ortiz fue despedido de Santos Laguna luego de terminar en el último puesto del Torneo de Clausura 2025. (Foto: Manuel Guadarrama/Getty Images)

Los logros de Fernando Ortiz que seducen a Colo Colo

Pero el trasandino tiene otros méritos, como haber dirigido a grandes clubes del balompié azteca, como el América y Monterrey. Con ambos fue semifinalista de la Liga MX, partiendo con las Águilas en los torneos de clausura y apertura 2022, sumado al clausura 2023. En tanto con los Rayados lo fue en el clausura 2024.

Mientras que a nivel internacional con Monterrey también alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024 y en la Leagues Cup de 2023 obtuvo el cuarto lugar.

Se podría reencontrar con un viejo conocido

A su favor también tiene que ha dirigido a futbolistas chilenos, como a Diego Valdés en el América y recientemente a Bruno Barticciotto en el Santos Laguna. Así como al defensa Sebastián Vegas en Monterrey, quien actualmente está a préstamo en Colo Colo y se podrían reencontrar.