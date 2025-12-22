En Colo Colo tienen un nuevo deseo para Navidad, donde podrían dar un verdadero golpe al mercado de fichajes, pues van con todo por un arquero de renombre internacional para reforzar la portería.

Se trata del argentino Esteban Andrada, quien fue solicitado por el entrenador Fernando Ortiz para que venga a competir con Fernando De Paul, ante la inminente partida de Brayan Cortés al Puebla de México.

El ex Boca Juniors pertenece al Monterrey, donde tiene contrato hasta 2027, pero está a préstamo en el Real Zaragoza de la segunda división de España.

En el elenco aragonés le quedan seis meses, pero se analiza la opción que se pueda romper este vínculo para que vuelva al continente americano, si es que lo llega a seducir venir al cuadro popular.

Esteban Andrada fue solicitado por el DT Feernando Ortiz en Colo Colo. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Pero en medio de todo aquello, el periodista nacional Jorge ‘Coke’ Hevia realizó un análisis de la situación y entregó un mal augurio, ya que ve muy difícil que Andrada pueda venir al fútbol chileno, principalmente por el costo.

“Zaragoza no lo deja salir, pertenece a Monterrey que paga la mitad de su sueldo. No veo la factibilidad”, escribió el comunicador en su cuenta de X (ex Twitter).

El golero de 34 años es titular en el Real Zaragoza donde esta temporada lleva 14 partidos disputados, con 19 goles encajados y solo cuatro vallas en cero.

