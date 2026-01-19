Universidad de Chile tiene todo listo para oficializar a su cuarto fichaje para la temporada 2026, tratándose del delantero argentino Juan Martín Lucero, quien cruzará la vereda tras haber sido genio y figura en Colo Colo el 2022.

El Gato llega proveniente de Fortaleza de Brasil y este lunes 19 de enero arribó al país para vestirse de azul, donde fue recibido por la prensa en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel.

En la instancia, el goleador de 34 años dio sus primeras palabras a la espera de realizarse los exámenes médicos, para luego ser presentado en el Centro Deportivo Azul (CDA).

“Bueno bien, ahora vamos a firmar los últimos detalles. Bien, bien, estoy contento”, expresó Lucero a la pasada.

Hincha de Colo Colo encaró al Gato Lucero

Pero luego de dar estas escuetas palabras a los medios presentes, se escuchó desde atrás el grito “¡traicionero!”, que esbozó una señora hincha de Colo Colo que se encontraba de tránsito por el terminal aéreo.

El cruce no pasó a mayores, pues el futbolista continuó su recorrido acompañado por sus cercanos y funcionarios del cuadro laico.

Mira el VIDEO a continuación:

