El ex delantero de Colo Colo que está viviendo un renacer futbolístico en Uruguay habla sobre una supuesta llegada a la U.

Octavio Rivero está viviendo un renacer futbolístico en Uruguay. El delantero charrúa con pasos en Colo Colo y actual ariete de Defensor Sporting fue el máximo artillero del Apertura 2024 de la liga uruguaya, por lo que varios clubes se han interesado en él.

Cabe consignar que en la presente temporada el atacante de 32 años disputó 17 partidos con la camiseta del cuadro del barrio Parque Rodó, donde convirtió 13 goles y aportó con 3 asistencias.

OCTAVIO RIVERO NO LE CIERRA LAS PUERTAS A UNIVERSIDAD DE CHILE

El ex Unión Española fue entrevistado por el programa Señores Dejo Todo de Mirai TV de Uruguay, espacio donde fue respondiendo preguntas picantes sobre varios temas de su extensa carrera.

No obstante hay algo que llamó mucho la atención, esto porque al nacido en la ciudad llamada Treinta y Tres le consultaron sobre un posible retorno a Colo Colo y esta fue su respuesta. “Si me decís hace dos o tres años iba sin pensar, hoy en día lo pienso”, manifestó.

A los segundos después, a Rivero le hicieron otra pregunta picante. “¿Y si te llama la U?”, le dijo el periodista encargado del programa, a lo que el ex Santos Laguna de México no titubeó. “Y sí, ¿Por qué no? Claro que voy”, sentenció.

Vale recordar que en su momento Rivero que fue sondeado por el Romántico Viajero para ficharlo con miras al 2023, pero las negociaciones entre ambas partes no llegaron a buen puerto.

