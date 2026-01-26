Colo Colo se mueve con fuerza en el mercado de pases y todo apunta a que la portería será uno de los puestos que tendrá novedades en los próximos días. La idea en Blanco y Negro es clara: sumar competencia directa para Fernando “Tuto” De Paul y elevar el nivel en una posición clave de cara a la exigente temporada que se avecina.

Desde Radio ADN entregaron una señal contundente sobre el tema, asegurando que la llegada de un guardameta es prácticamente un hecho: “Sí o sí va a llegar un arquero. Ortiz lo quiere, una parte del directorio también y siguen estando los mismos nombres”, señalaron en la emisora, dando cuenta de que existe consenso en buena parte de la dirigencia respecto a la necesidad de reforzar el arco albo.

En ese contexto, uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es el de Tomás Ahumada. El joven arquero cuenta con el visto bueno del gerente deportivo Daniel Morón, factor que no es menor considerando la influencia que tiene el “Loro” en las decisiones deportivas en su calidad de gerente deportivo.

Sebastián Pérez, Ignacio González y Tomás Ahumada. Uno de ellos podría ser el nuevo arquero de Colo Colo y competir el puesto con Fernando De Paul (Foto: Photosport)

Junto a Ahumada, también asoman dos alternativas con amplio recorrido en el fútbol chileno. Sebastián “Zanahoria” Pérez e Ignacio González son opciones que ya han sido analizadas internamente y que cumplen con el perfil de arqueros experimentados, capaces de asumir presión y competir de inmediato por la titularidad.

¿Cuándo define Colo Colo la llegada de un nuevo guardameta?

La discusión sobre estos nombres ya se instaló en el directorio de Blanco y Negro, donde se evalúan aspectos deportivos, económicos y de proyección antes de tomar una determinación. La intención es no apresurarse, pero tampoco dilatar una decisión que podría ser clave para el equilibrio del plantel.

La definición final podría llegar muy pronto. La reunión programada para este miércoles a las 14:30 horas aparece como un momento decisivo, ya que podría marcar un punto de inflexión en el mercado albo y acercar a Colo Colo al arquero que competirá mano a mano con el ‘Tuto’ De Paul por el arco del Cacique.

DATOS CLAVE

Colo Colo busca “sí o sí” un arquero para competir con Fernando De Paul, según informó Radio ADN.

Los candidatos en carpeta son Tomás Ahumada (carta de Daniel Morón), Sebastián Pérez e Ignacio González.