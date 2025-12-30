En Colo Colo estarían pronto a vender uno de los mayores activos del plantel y que estaba en vitrina en este mercado de fichajes. Se trata del defensa Alan Saldivia, quien tiene un claro pretendiente desde mitad de año.

Es nada más que Vasco da Gama, que luego de seis meses decidió volver a la carga por el zaguero de 23 años, quien tiene contrato vigente con los albos hasta 2026.

En las últimas horas, el equipo de Río de Janeiro intensificó sus esfuerzos para llevarse al defensor uruguayo a Brasil, a petición del propio entrenador Fernando Diniz, quien quedó encantado con el jugador charrúa cuando lo enfrentó con Fluminense en la Copa Libertadores 2024.

“Jugué contra él, es un jugador que me gusta mucho. Pero estos fichajes son asuntos internos, no voy a hablar de nombres. Estamos trabajando internamente en las necesidades que tenemos en la plantilla. Pero es un jugador que me gusta”, dijo en julio el DT.

El partido de Alan Saldivia contra Fluminense le abrió las puertas en Brasil. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Las versiones de Brasil y Chile

Según la información del medio brasileño Globo Esporte, “la negociación sería una cesión con opción de compra. Los detalles financieros aún se están negociando con Colo Colo”.

Mientras que el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa confirmó que Vasco ya presentó una oferta, pero que el cuadro popular todavía no la responden.

“Colo Colo sin respuesta por Alan Saldivia. Vasco da Gama presentó una oferta por el zaguero uruguayo, pero Blanco y Negro aún no entrega su decisión. La propuesta contemplaría comprar al jugador”, publicó el reportero en X.

De todas formas, se viven horas cruciales por la inminente transferencia del defensa a uno de los grandes del Brasileirao.

En síntesis