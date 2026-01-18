Colo Colo hoy tendrá su segundo encuentro dentro de lo que son sus duelos amistosos dentro de la Serie Río de La Plata, en el que los ‘Albos’ se enfrentarán ante Alianza Lima de Perú.

El equipo de Fernando Ortiz buscará seguir mejorando pensando en su estreno en el torneo nacional, en la que sabe que hoy tiene un nuevo e importante desafío para lograr aquello.

Para este duelo, en el ‘Cacique’ contarán con una importante baja dentro de su equipo para enfrentar a Alianza Lima, en la que su gran figura no dirá presente en este partido.

Se trata del delantero Lucas Cepeda, quien dentro de lo que son sus rumores por una posible partida de Colo Colo, el jugador no dirá presente en el duelo ante el conjunto peruano



Cepeda no juega hoy en Colo Colo y siembra dudas | Foto: Photosport

¿La razón? el periodista Christopher Brandt informó en su cuenta de ‘X’ que el jugador nacional en esta jornada no verá acción debido a que tiene problemas estomacales.

De esta manera, Fernando Ortiz no podrá contar en esta jornada con su gran figura para su duelo ante Alianza Lima, lo que sin duda hace incrementar los rumores de una posible partida del jugador nacional al exterior.

Los próximos días podrán ser cruciales para poder conocer que será del futuro de Lucas Cepeda en Colo Colo, lo que sin duda es un tema importante para el cuerpo técnico y la dirigencia.