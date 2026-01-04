Colo Colo no se quiere quedar dormido en el Mercado de Fichajes, donde busca incorporar piezas que le puedan dar un salto de calidad al plantel pensando en que el 2026 solo tendrá desafíos en el plano local con la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

El Cacique ya presentó en sociedad a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, quienes ayer se hicieron los chequeos médicos y están listos para presentarse en Pirque el lunes 5 de enero cuando arranque la pretemporada alba.

Un jugador que ha estado rondando el Estadio Monumental es Óscar Salomón, quien actualmente se encontraba en Platense de Argentina y el día de ayer fue el propio club el que le dio el adiós definitivo.

“Después de casi dos años en nuestra institución nos toca despedir a Óscar Salomón, pieza clave en la defensa campeona del Torneo Apertura. Platense es tu casa, Salo”, colgó el equipo argentino en su cuenta oficial de X.

Así las cosas, todo pareciera estar encaminado para que Óscar Salomón se transforme en el tercer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026, donde los albos están obligados a arrasar en el plano local y quedarse con todos los torneos en donde le toque participar.

En síntesis

Colo Colo oficializó los fichajes de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa para 2026.

La pretemporada del equipo inicia el lunes 5 de enero en la localidad de Pirque.