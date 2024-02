El ambiente al interior de Blanco y Negro no es de los mejores. Aníbal Mosa criticó la venta de Damián Pizarro, la cual fue aprobada por los directores del bloque oficialista. Ante esto, Alfredo Stöhwing respondió acusando un déficit de 15 millones de dólares en el anterior periodo del puertomontino y enfatizando en que en aquella epoca Colo Colo estuvo cerca de bajar a Primera B.

Aníbal Mosa no se quedó ahí y salió a defenderse con todo: “Si él decidió abrir el baúl de los recuerdos y sacar la historia de cuando tuvimos que pelear el descenso, le quiero decir que él estaba también en ese directorio. El año 2019 y el año 2020, él y los mismos compañeros que tiene sentado con él son los que estaban en el directorio y ellos estuvieron de acuerdo en todas las decisiones que tomamos. Fue por unanimidad”.

“Entonces, Alfredo si va a contar la historia de la pelea del descenso, debería contar una historia completa, cómo partió y cómo terminó. Así que la verdad de las cosas muy extrañado. Decirle a Alfredo que de ciertamente manera no le falte a la verdad, porque los valores de 15 millones de dólares que él dice son completamente falsos, es mentira”, agregó el director de la concesionaria.

Mosa se refirió a su periodo y explicó por qué se produjo un deficit económico: “No hay que mentirle a la gente. Eso no está ni cerca de los valores que perdimos en esa fecha. Le quiero decir por qué ocurrió eso. Ocurrió porque el año 2019 el Campeonato terminó siete fechas antes. Ocurrió que el año 2020 jugamos la mayoría de los partidos sin público. Estamos hablando de muchos partidos”.

“Enfrentamos una de las pandemias más fuertes que ha experimentado el mundo en los últimos 100 años. Entonces a mí me parece un poco vergonzoso que él se quiera restar de esa responsabilidad”, complementó el puertomontino.

Aníbal Mosa deficit económico en su segundo periodo como presidente de ByN

El directivo de Blanco y Negro aseguró que todas las decisiones que se tomaron en el 2020 fueron por unanimidad: “Yo asumo mi responsabilidad como presidente de esa época, pero yo no gobernaba solo. Había más directores y los directores a los que representa Alfredo participaron en las decisiones y todas las decisiones fueron por unanimidad. Así que querer sacarle el poto a la jeringa Alfredo, echándome la culpa a mí de todo, no corresponde y no habla bien de un colocolino como dices que eres tú”.

Mosa aseguró que Stöhwing está viendo fantasmas: “Hoy día estamos celebrando la vuelta del King (Vidal). No es un tema para polemizar. No entiendo que tanto le dolió él de lo que dije yo que no sea verdad. Espero que esta cuestión quede aquí, a mí no me interesa polemizar. Lo que si le diría a Alfredo que deje de ver tantas películas o series de vampiros y de terror, porque está viendo fantasmas por todos lados. Lo que le aconsejaría es que se vea una serial más tranquila”.

Mosa mencionó el déficit en su segundo periodo: “Se pude hablar de cifras, las actas están ahí. Nosotros enfrentamos un déficit de 4000 o 4500 millones de pesos por la falta de borderó. Aquí no hubo otra merma que no fuera el borderó, porque jugamos la mayoría de los partidos sin público”.

Aníbal Mosa se refiere a las pérdidas en Colo Colo durante su periodo como presidente de Blanco y Negro (Foto: Photosport)

“Eso le ocurrió a todo el fútbol chileno, no le ocurrió solamente a Colo Colo. Entonces si quiere contar toda la historia de cual fue el camino que nos llevó a ese fatidico día terrible que sufrimos todos los colocolinos donde él no estaba, donde muchos de los directores que a él lo acompañan estaban todos escondidos. El único que estaba dando la cara era yo con Harold Mayne-Nicholls”, agregó.