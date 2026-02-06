Colo Colo se alista para lo que será su próximo desafío dentro del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ se enfrentarán ante Everton de Viña del Mar, un duelo que es clave para el club y en el que esperan poder sumar sus primeros tres puntos del año.

A horas de lo que será este compromiso, en el ‘Cacique’ se destapó una nueva bomba en las últimas horas y trata sobre el mercado de pases para Colo Colo, en el que uno de sus más importantes jugadores dejaría la institución en este 2026.

Se trata del delantero Cristián Zavala, quien tras varias semanas de misterio sobre lo que era su futuro, se dio a conocer de qué el atacante tendría todo listo para poder sellar su anhelado retorno a Coquimbo Unido en este mercado.

Así lo informó durante las últimas horas el periodista, Christopher Brandt en su cuenta de ‘X’, quien indicó que el atacante de Colo Colo tendría todo listo para retornar al reciente campeón del fútbol chileno.

Zavala volvería Coquimbo Unido | Foto: Photosport

“Colo Colo y Coquimbo U. avanzan en los últimos detalles para cerrar el préstamo de Cristián Zavala. La idea es sellar el acuerdo en estos días para que el jugador pueda incorporarse la próxima semana al equipo Pirata”, declaró.

De esta forma, se pone punto final a una de las grandes novelas de mercado que se desarrolló en Colo Colo, en la que se confirma una nueva e importante baja para el equipo de Fernando Ortiz, quien se despide de una pieza que podía ser fundamental en el ataque del ‘Cacique’.

