Colo Colo cerró el mercado de fichajes de mitad de temporada con dos refuerzos: Óscar Opazo y Pablo Parra. El cuadro albo no descartaba la incorporación de un tercer refuerzo, pero tenía que ser chileno, visado por el cuerpo técnico y que estuviera al alcance de mercado, una situación muy difícil.

Los Albos verían partir a tres jugadores para el segundo semestre: Darko Fiamengo, Pedro Navarro y Matías Moya. No obstante, se podría sumar un cuarto nombre, esta vez un titularísimo como Damián Pizarro.

El periodista Cristian Alvarado reportó que la próxima semana se podría llegar a una definición: “El próximo miércoles hay reunión ordinaria de directorio de Blanco y Negro. En esta reunión yo no descarto que se presente una oferta formal por Damián Pizarro”, informó en Deportes en Agricultura.

Además, el profesional de las comunicaciones aclaró que aún no llega una oferta formal, pero sí que están a la espera en el Cacique. “Hay mucho interés desde Bélgica para llevárselo. De momento no hay nada sobre la mesa, pero sí una intención concreta de un club de Bélgica que no tengo cien por ciento confirmado, pero sí, está la intención de llevarse a Pizarro. Atención con esa reunión que puede ser muy importante, podría tomarse la decisión”.

Alvarado dejó claro que al interior de la concesionaria están al tanto de la situación del centrodelantero de 18 años. “Es un sondeo preliminar, vamos a ver si llega la oferta desde Bélgica. Pero está ahí, incluso está en conocimiento la gente de Blanco y Negro”.

Gustavo Quinteros tendría que recurrir a los dos ‘9’ que aún no lo convencen en Colo Colo

En caso de una salida del joven delantero, Colo Colo no tendrá posibilidad de reeemplazarlo, debido a que el mercado de fichajes en Chile cierra este jueves. Lo propio pasaría si se llega a concretar una venta por Jordhy Thompson, quien es seguido de Portugal, Países Bajos, Polonia e Italia.

De partir Pizarro, Gustavo Quinteros se la tendrá que jugar en ataque con Leandro Benegas y Darío Lezcano, los refuerzos de principio de temporada que hasta el momento no lo convencen para ser el ‘9’ titular del equipo.