Esta noche Colo Colo cierra su participación en el torneo de verano Serie Río de La Plata que se desarrolla en Uruguay, donde enfrenta a Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo.

El entrenador Fernando Ortiz presentará una formación distinta a la de los dos compromisos anteriores, donde venció a Olimpia en penales y luego se inclinó por 3-2 ante Alianza Lima.

Esta vez, irá por primera vez de titular el último refuerzo de los albos, el delantero argentino Maximiliano Romero, dejando en el banco de suplentes a Javier Correa.

Otro cambio tiene que ver con la posición de Arturo Vidal, pues vuelve al mediocampo tras no dar buenos resultados como líbero ante los peruanos.

Mientras que en la zaga se estrenará la dupla uruguaya conformada por Javier Méndez y Joaquín Sosa, quienes arribaron en este mercado al cuadro popular.

En esta ocasión, el Tano Ortiz decidió dejar fuera de la convocatoria a los juveniles Eduardo Villanueva y Víctor Campos, sumado a Lucas Cepeda que tiene todo listo para partir al Elche de España.

La formación de Colo Colo vs. Peñarol

Fernando De Paul; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Francisco Marchant, Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

¿A qué hora y dónde ver el partido de Colo Colo vs. Peñarol?

El partido amistoso entre Colo Colo y Peñarol se juega este miércoles 21 de enero desde las 21:00 horas de Chile en el Estadio Centenario. La transmisión será a través de la plataforma Disney+ en el plan premium.

En síntesis