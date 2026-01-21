Ya estaría todo acordado para la venta de Lucas Cepeda al fútbol europeo, cumpliéndose con el deseo del jugador que pertenece a Colo Colo, quien brilló en el Cacique desde 2024.

El extremo de 23 años estaba siendo seguido por dos equipos de La Liga de España, el Deportivo Alavés y el Elche, donde este último se habría hecho de los servicios del seleccionado nacional.

Los ilicitanos enviaron una oferta de tres millones de dólares, pero con la opción de que Colo Colo se quede con un porcentaje de los derechos económicos del futbolista, la que habría sido aceptada por Blanco y Negro. Así lo adelantó este miércoles ‘El Deportivo’ de La Tercera.

Si bien mañana (jueves) a las 17:00 horas se va a reunir el directorio de la sociedad anónima para votar esta venta, esta cita será más bien protocolar, pues el trato está hecho.

“Las condiciones ya fueron aceptadas, por lo que el paso siguiente es que el zurdo se someta a las revisiones médicas que anteceden a la firma del contrato y a la incorporación a la escuadra que dirige Eder Sarabia”, dieron a conocer en el medio antes citado.

De esta forma, Cepeda se empieza a despedir de los albos para emprender rumbo a la península ibérica, donde lo espera el equipo que está octavo en La Liga.

El Elche espera con los brazos abiertos a Lucas Cepeda. (Foto: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

El formado en Santiago Wanderers disputó 72 partidos, anotó 15 goles y dio ocho asistencias con el cuadro popular, sumando dos títulos: el Campeonato Nacional 2024 y la Supercopa 2024.

En síntesis