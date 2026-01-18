Colo Colo sufrió un nuevo traspié en la Serie Río de La Plata tras caer por 3-2 en un duelo intenso, marcado por pasajes de buen fútbol, pero también por desatenciones defensivas que terminaron inclinando la balanza. El equipo de Fernando Ortiz volvió a mostrar carácter para reaccionar, aunque no le alcanzó para rescatar al menos un empate.

El compromiso dejó varias conclusiones para el cuerpo técnico. Hubo momentos donde el Cacique logró asociarse bien y generar peligro, sobre todo en el complemento con las modificaciones, pero los errores en momentos clave siguen siendo un factor a corregir de cara al inicio de la temporada oficial.

Colo Colo cae ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata (Foto: Photosport)

La apertura de la cuenta llegó cerca de la media hora, cuando Paolo Guerrero sacó un violento remate que venció a Fernando De Paul y puso el 1-0 para los peruanos. En el segundo tiempo, con el ingreso de Cristián Zavala, Tomás Alarcón, Javier Méndez y Maximiliano Romero, el equipo albo ganó profundidad y desde una jugada iniciada por la insistencia de Zavala por derecha apareció Javier Correa para decretar el 1-1.

La paridad, sin embargo, duró poco. Luis Ramos volvió a adelantar a los peruanos al minuto 73 con el 2-1. Colo Colo reaccionó otra vez con el segundo tanto de Correa a los 81’, pero apenas un minuto después Alan Cantero sacó un certero remate que De Paul no logró contener y que selló el 3-2 definitivo.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Pese a la derrota, los Albos saben que estos encuentros forman parte del proceso de ajuste en plena pretemporada. El plantel ya debe dar vuelta la página y comenzar rápidamente a enfocarse en su próximo amistoso internacional ante otro gran rival.

El Cacique continuará su participación en la Serie Río de La Plata enfrentando ahora a Peñarol, en un amistoso que promete exigencia máxima. El partido está programado para el miércoles 21 de enero desde las 21:00 horas de Chile, donde Colo Colo buscará reencontrarse con los triunfos y seguir afinando detalles.



DATOS CLAVE

Colo Colo cayó 3-2 en la Serie Río de La Plata pese al doblete de Javier Correa.

Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero anotaron los goles del triunfo rival.