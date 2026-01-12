Colo Colo sigue avanzando a paso lento en el mercado de fichajes. Este lunes, los albos podrían cerrar las contrataciones de dos nuevos jugadores: uno de ellos es el defensa uruguayo Javier Méndez quien llegó a Chile y tiene prácticamente todo acordado para fichar en el Cacique.

De esta forma, y a la falta de un delantero, Colo Colo tendría confirmado tres fichajes para la temporada 2026: Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez, a los que se podría sumar un cuarto refuerzo donde la prioridad es un centrodelantero que acompañe a Javier Correa tras la salida de Salomón Rodríguez.

De esta forma, y con la intensa pretemporada en Pirque, los albos se preparan para su primer desafío del año en la Serie Río de La Plata, donde el elenco de Fernando Ortiz enfrentará a Olimpia (15 de enero), Alianza Lima (18 del mismo mes) y Peñarol (el día 21).

Durísima pretemporada de Colo Colo en Pirque (@ColoColo).

El once que sueña Ortiz en Colo Colo

Así, todo parece indicar que los tres nuevos nombres en Macul serán titulares en el once que tiene en mente el técnico Fernando Ortiz, por lo que ya se podría imaginar cuál será el equipo estelar de Colo Colo para la temporada 2026 ¿Tendrá cabida Arturo Vidal?

Por el momento, el once más probable que imagina Ortiz en su cabeza sería con Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández Cordero, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en la línea de cuatro defensores; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Mendez y Claudio Aquino en mediocampo; dejando a Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant en la zona de ataque.

