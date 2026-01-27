El mercado de fichajes en el fútbol peruano suma un nuevo nombre de alto impacto: desde Lima aseguran que Alianza Lima estaría interesado en fichar a Esteban Pavez, actual capitán de Colo Colo, con miras a la temporada 2026 y especialmente pensando en su participación en la Copa Libertadores desde la fase previa.

La información surge desde Perú y ha tomado fuerza en las últimas horas, apuntando a que el volante chileno de 35 años podría incluso viajar a Lima durante esta misma noche para avanzar en los trámites correspondientes. De concretarse, sería un movimiento que sacudiría tanto al fútbol peruano como al medio chileno, considerando el estatus de referente que tiene Pavez en el ‘Cacique’.

Esteban Pavez deja Colo Colo y parte a Alianza Lima (Foto: Photosport)

Quien encendió la alarma fue el exfutbolista y analista Diego Rebagliati, quien a través de su cuenta de X aseguró: “Esteban Pavez, volante de Colo Colo de 35 años sería el volante de contención que se sumaría a Alianza Lima. Esta noche podría estar llegando a Lima”, dando a entender que las gestiones estarían bastante avanzadas.

Además, DaleAlbo da el negocio por hecho y agrega: “el mediocampista y capitán del elenco colocolino dejará la institución y será nuevo refuerzo de Alianza Lima por especial petición de Pablo Guede”.

Esteban Pavez sería el último refuerzo de Alianza Lima en este mercado

En Perú apuntan a que, de cerrarse el acuerdo, Pavez se transformaría en el último refuerzo de Alianza Lima para el inicio de la temporada, un fichaje de experiencia pensado para liderar el mediocampo en un año exigente, con torneo local y competencia internacional en paralelo.

El interés no es menor si se considera que el ‘Huesi’ es un jugador profundamente identificado con Colo Colo, club donde se formó y en el que ha desarrollado gran parte de su carrera, además de portar actualmente la jineta de capitán. Su posible salida generaría un impacto fuerte en el camarín, pese a lo criticado que ha sido por la hinchada en esta última etapa.

Por ahora, todo se maneja en condición de información proveniente desde Perú, pero el escenario ya está instalado: Alianza Lima, dirigido actualmente por Pablo Guede, espera sumar jerarquía con un nombre de peso, y Esteban Pavez aparece como el elegido para reforzar una zona clave del equipo blanquiazul.

DATOS CLAVE