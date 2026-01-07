Este miércoles hubo una reunión decisiva en el directorio de Blanco y Negro, pues aprobaron la salida de dos figuras de Colo Colo, quienes han sido vendidos al extranjero.

Se trata del volante Vicente Pizarro y el defensa Alan Saldivia, quienes ya habían dejado la pretemporada del Cacique, pero quedaba el último paso para que se confirmaran estos traspasos a Rosario Central y Vasco Da Gama, respectivamente.

El encargado de anunciarlo oficialmente fue el propio presidente de ByN, Aníbal Mosa, quien esta tarde dio un punto de prensa en Pirque.

“Se aprobó la salida y la venta del Vicho Pizarro, a Rosario Central, por un porcentaje de su pase”, anunció el empresario de origen sirio.

“También se recibió una propuesta por Alan Saldivia de Vasco, la cual también aprobó el directorio para la venta de un porcentaje de su pase”, agregó.

“Esos son los dos jugadores que hoy día ha visto el directorio y ha aprobado sus salidas en las condiciones estipuladas que acabamos de revisar recién”, completó el puertomontino.

En Colo Colo confirmaron las salidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia. (Foto: @colocolooficial)

Los montos que recauda Colo Colo con estas ventas

Cabe recordar que Rosario Central pagará 2,2 millones de dólares por el 70% del pase de Pizarro, mientras que Vasco Da Gama se hizo del 50% de los derechos económicos de Saldivia por 1,5 millones de dólares.

Estas dos nuevas salidas se suman al préstamo de Salomón Rodríguez al Montevideo City Torque, a la de Brayan Cortés cedido en Argentinos Juniors y quienes terminaron contrato: Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Alexander Oroz.

En síntesis