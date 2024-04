Un dolido Leonel Herrera dispara a Matías Zaldivia por querer retirarse en la U: "En su paso por Colo Colo no dejó absolutamente nada"

Varios quedaron dolidos en Colo Colo con los últimos dichos del defensa argentino Matías Zaldivia, quien vistió la camiseta del Cacique por siete temporadas y desde 2023 cruzó la vereda, firmando en Universidad de Chile.

El zaguero de 33 años se ha convertido en un referente del actual plantel de la U y en una entrevista reciente con el podcast Media Punta, confesó querer retirarse en el cuadro laico.

“Me encantaría porque encontré un lugar en el que estoy muy bien, muy tranquilo, me siento muy bien. La verdad, es que la gente me tiene un cariño muy grande y yo también a ellos así es que ojalá, que sigamos muchos años”, expresó Zaldivia.

Actualmente Matías Zaldivia es el segundo capitán de Universidad de Chile. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El dolor expresado de un histórico de Colo Colo

Y por el lado del cuadro popular, no quedaron al margen de estas palabras. En conversación con BOLAVIP, el histórico Leonel Herrera salió al cruce y se lanzó con todo contra el trasandino.

“Lo de Zaldivia es un poco tirar las cosas al aire. Él no anduvo bien en Colo Colo, no fue un gran aporte como lo ha sido el otro (Alan) Saldivia que está jugando en estos momentos en Colo Colo“, indicó.

“Por eso pasa todo esto, las explicaciones de terminar bien en la U. Que termine bien en la U, bueno, mejor todavía. Pero tiene que reconocer que en Colo Colo no anduvo bien, no fue un aporte grande para el club, por lo tanto el técnico estuvo en toda su jerarquía para no dejarlo en Colo Colo”, añadió.

Leonel Herrera no dejó de darle a Matías Zaldivia

Finalmente, el subcampeón de la Copa Libertadores 1973, volvió a repasar al segundo capitán del elenco estudiantil.

“Ahora que esté respondiendo en la U nos alegramos también por una parte, porque es un buen tipo, buena persona. Pero él tiene que reconocer que no anduvo bien en Colo Colo, que en su paso por Colo Colo no dejó absolutamente nada. Está en todo su derecho de despedirse en la U, porque ha andado mucho mejor que en Colo Colo“, conclutó Herrera.