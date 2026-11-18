En el Cacique tienen la idea de salir del Monumental para jugar la semifinal de la Copa Chile ante O'Higgins, pero apareció un gran inconveniente.

En Colo Colo quieren ir por el doblete tras haber asegurado el título en la Liga de primera 2026, por lo que ahora los esfuerzos los concentrarán en la Copa Chile, donde están instalados en semifinales.

El Cacique enfrentará a O’Higgins de Rancagua en una llave que se definirá en partidos de ida y vuelta, pero donde los albos tienen la intención trasladar su localía fuera de Santiago.

Así lo dio a conocer el propio presidente Aníbal Mosa el martes previo al amistoso de Chile ante Colombia en el Estadio Monumental. Es más, el timonel hasta nombró las ciudades que manejan como opciones.

“Es posible que nos podamos mover fuera de Santiago. Efectivamente Concepción es una alternativa, Viña (del Mar) también es una alternativa, tenemos otras alternativas”, comenzó diciendo.

Asimismo, indicó que esta idea nace para dejar descansar la cancha del Monumental, que albergará el concierto de Maná el 5 de diciembre, y también es una forma de seguir acercando al club con los hinchas de regiones.

“Un poco para mantener a la cancha y se sacar al club hacia regiones nos gusta, nos ha tocado ir harto a la Octava Región, hemos visto como la gente llega a los estadios”, explicó Mosa.

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Se le cae una opción a Colo Colo

Y si bien el propio mandamás de ByN indicó que Concepción era una de las principales alternativas, desde la capital de la Región del Biobío no estarían muy de acuerdo con esta idea.

Según información del medio penquista Sabes, Blanco y Negro ingresó una solicitud formal para jugar en el Estadio Ester Roa Rebolledo, pero el municipio estaría decidido a rechazarla.

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La explicación sería primero por falta de dotación policial para aquellas jornadas, pues el martes 8 de diciembre es la peregrinación al Santuario Cerro La Virgen y Carabineros estará pendiente de aquello. Uno de los partidos se jugaría entre el 8 y 10 de diciembre, aunque la ANFP todavía no confirma la programación.

Pero esa no es la única razón para negarse a la solicitud de Colo Colo, pues el municipio también estaría molesto con los albos por los dichos contra el estado de la cancha del ex Municial de Collao, tras el empate sin goles ante Huachipato el 6 de septiembre.

De esta forma, al cuadro popular tendría que interntarlo con sus otras opciones, como el Estadio Sausalito de Viña del Mar o buscar la posibilidad en la Cuarta Región, en Coquimbo o La Serena.