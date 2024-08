Colo Colo sumó tres puntos claves en su lucha por el título en la pasada fecha del Campeonato Nacional, en la que los dirigidos por Jorge Almirón se impusieron por 1-0 ante Everton de Viña del Mar y siguen a la caza de la Universidad de Chile.

Tras lo que fue este partido, la periodista nacional, Verónica Bianchi analizó en el programa ‘No es Para Tanto’ en TNT Sports lo que fue el rendimiento del atacante Javier Correa, quien acabó con su sequía goleadora con un tremendo golazo que valió tres puntos para su equipo.

“No me sorprendió a mí, yo estaba segura que en un momento cercano iba a llegar a este instante, porque si bien no había anotado goles Correa, uno ya veía cosas distintas, uno veía un potencial físico, sus movimientos son de otra calidad y su olfato goleador es distinto a lo que vemos en el fútbol chileno, le va ir bien acá”, partió indicando Bianchi.

Tras su golazo, la destacada panelista afirmó que este tanto le dará mucha confianza al jugador argentino y en donde pone las manos al fuego por el goleador, señalando que la va a romper en el fútbol chileno.

“Es un golazo el que anota, hizo un buen partido y me alegró mucho, porque es un jugador que está acá y lo único que va hacer ahora es más va a subir como la espuma, ahora se va a destapar”, apuntó.

Correa anotó un golazo en Colo Colo | Foto: Photosport

Bianchi no dramatiza con los dichos de Correa

Finalmente, Bianchi se refirió a lo que fueron las declaraciones post partido de Javier Correa, en la que hizo alusión a la lucha por el título con la Universidad de Chile, en la que no dramatizó con estas palabras, remarcando en que no es una falta de respeto para el rival.

“Yo creo que no falta el respeto a los rivales ni nada, sino que más bien sabe a que equipo llegó, también busca ganarse un respeto por lo que es como profesional y porque llegó a vestir la camiseta de Colo Colo”.

“Si yo fuera futbolista y estuviera jugando en Colo Colo, llega y me preguntan eso, yo respondo igual, no creo que sea algo que genere debate, simplemente el tipo dice lo que cree, porque él sabe a qué institución llega, no hay que agrandar algo que no es”, cerró.