La espera se acabó y esta noche Colo Colo debutará en la temporada 2026, donde enfrentará a Olimpia de Paraguay en el primero de los tres compromisos amistosos que tendrá en la ‘Serie Río de La Plata’.

Fernando Ortiz y sus dirigidos llegan tras una breve pretemporada hecha en Pirque, donde el Cacique se puso a punto para llegar con las pilas puestas al torneo uruguayo y, también, al inicio de la Liga de Primera pactado para el último fin de semana de enero.

Ortiz debe demostrar de inmediato en Colo Colo. | Foto: Photosport

El entrenador de los albos tiene a disposición a Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez, quienes son de momento los únicos refuerzos confirmados para una temporada donde los albos solo tendrán actividad en el plano local.

Cabe recordar que, tras el compromiso frente a los paraguayos, Colo Colo quedará concentrado para enfrentar a Alianza Lima el domingo y cerrará su participación en Uruguay el próximo miércoles ante Peñarol.

Colo Colo vs. Olimpia: Día y hora

El partido entre chilenos y paraguayos comenzará a las 21:00 horas de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite el partido?

En esta ocasión, ESPN no transmitirá el encuentro en sus señales.

Internet: Así se podrá ver EN VIVO

Vía streaming, Disney+ en su plan Premium será el encargado de llevar el partido.