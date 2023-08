Jordhy Thompson marcó la pauta de Colo Colo en la previa del Superclásico, toda vez que el canterano del Cacique suena con fuerza para llegar al Xolos de Tijuana pese a que el Cacique ya ha rechazo un par de ofrecimientos por él.

En el día de ayer, Esteban Pavez enfrentó la conferencia de prensa de capitanes y aseguró que prefiere que Thompson no juegue porque tiene la cabeza en otro lado, lo que generó distintas reacciones.

Siguiendo esa línea, Verónica Bianchi en Todos Somos Técnicos de TNT Sports cree que las palabras del capitán albo le resbalan a Jordhy, quien tiene todo para ser la figura excluyente del Superclásico.

Jordhy Thompson es fijo para Gustavo Quinteros. | Foto: Photosport

“Yo creo que a Thompson no le importa, no le importa lo que haya dicho Pavez, ¿sabes por qué? Yo creo que el jugador sí cree que es una buena oportunidad para partir, pero me da la sensación de que, por su personalidad, él ha rendido igual cuando le ha tocado e incluso mejor”, dijo.

Bianchi le pone sus fichas a Jordhy: “Me da la sensación que es ese tipo de personas que puede separar las cosas emocionales y yo creo que él va a jugar el sábado y va a jugar bien, eso es lo que yo creo. Porque en el pasado ya lo demostró en la cancha”, remató.

¿Cuántos Superclásico ha jugado Jordhy Thompson?

En caso de jugar este sábado, sería el segundo Superclásico de Jordhy Thompson a nivel profesional tras haber actuado en la igualdad sin goles del primer semestre.