Verónica Bianchi rescata a tres jugadores de Colo Colo en eliminación de Copa Libertadores: "Me quedo con el nivel de..."

Colo Colo sigue lamentando la eliminación de la Copa Libertadores de América, donde se quedó en los cuartos de final tras caer en la revancha ante River Plate con un solitario gol de Facundo Colidio en el primer tiempo.

El Cacique buscó ganar el partido desde la posesión y, en ese ámbito, lo logró, pero careció de poder de fuego y prácticamente no se generó opciones de peligro real para inquietar a Franco Armani.

Vero Bianchi aplaude el nivel de Cepeda. | Foto: Photosport

Pese a la caída, Verónica Bianchi quiso rescatar tres puntos altos del Cacique en la eliminación de Copa Libertadores: “Son más los puntos positivos que los negativos para recalcar en la llave en general, pero en este partido de vuelta si bien esperaba más de algunos jugadores, me quedo con el nivel de Cepeda”, partió diciendo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

¿El segundo? Nada más ni nada menos que el King, sobre quien dijo que “Me llamó poderosamente la atención y me genera una satisfacción ver a este nivel a Arturo Vidal, más allá de lesiones se recupera antes que el resto y no necesita la competencia como otros jugadores. Es un súper clase y se demostró en esta llave”, sumó.

En el cierre, alaba la capacidad de recuperación que tuvo Emiliano Amor para volver de una dura lesión y consolidarse en la defensa alba: “Me quedo también, más que algunos le atribuyen responsabilidad en el gol, con la recuperación de Emiliano Amor que estuvo mucho tiempo fuera”, cerró.

Colo Colo en la tabla del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo tendrá que remar desde atrás si le quiere dar caza a Universidad de Chile, quien está a 10 puntos de distancia. Eso sí, los albos tienen tres partidos menos que la U y podrían quedar a una unidad si ganan los pendientes.