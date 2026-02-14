Este fin de semana se está llevando a cabo la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 y esto quiere decir que quedan pocos días para que cierre el mercado de fichajes de Primera División en el fútbol chileno.

Pues el libro de pases se acaba en la previa de la cuarta jornada del torneo nacional, por lo que está corriendo el tiempo para que los equipos se pongan al día en materia de refuerzos.

Por ejemplo, en Colo Colo no han cerrado el plantel y continúan en la búsqueda de un extremo derecho, mientras que hay otras figuras importante que no han podido encontrar club, como Mauricio Isla y Óscar Opazo.

En el Sifup hay otro grupo de futbolistas libres, que están entrenando a la espera de algún llamado para competir esta temporada.

Mauricio Isla podría ser una de las sorpresas en el cierre del mercado de fichajes. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Liga de Primera 2026?

Según las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2026, el tiempo límite para la habilitación de jugadores es a las 23:59 horas del día anterior al inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.

Esto quiere decir en cinco días más, el próximo jueves 19 de febrero es el plazo fatal, pues la fecha 4 arranca el viernes 20 con el partido entre Unión La Calera y Ñublense a las 18:00 horas.

Terminada la primera rueda del torneo, se abrirá una ventana de invierno para nuevas transferencias, que estará habilitada hasta las 23:59 horas del día anterior al inicio de la fecha 19 de la Liga de Primera.

En síntesis