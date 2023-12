Vicente Pizarro tuvo un año de consolidación en Colo Colo, donde alternó en el primer semestre y en la segunda mitad del año se transformó en una pieza clave para Gustavo Quinteros y el plantel de los albos.

En la final de Copa Chile ante Magallanes no solo fue una de las figuras del compromiso, sino que también se matriculó con un golazo que, a la larga, le pondría la lápida a Magallanes y sentenciaría el título para el Cacique.

“Estamos acostumbrados a sufrir, este club te exige mucho. Tuvimos un año complicado, nos costó mucho a principio de año, tuvimos jugadores importantes afuera y se lo dedicamos a ello, hicieron un esfuerzo gigante”, dijo a TNT Sports una vez finalizado el partido.

Emiliano Amor fue una de las figuras ayer. | Foto: Photosport

Pizarro no se quiere olvidar de nadie y engrandece la figura de Emiliano Amor en los albos: “Tenemos una competencia muy grande dentro del plantel, jugadores que hicieron mucho por poder estar hoy día como Emiliano, quien hizo un esfuerzo tremendo por poder estar, se lo dedicamos a todos ellos, a los compañeros que no pudieron viajar, utileros, familia, no quiero que se me olvide nadie”, añadió.

Eso sí, el volante surgido de las inferiores de Colo Colo sabe que en el ámbito internacional el equipo lleva años estando al debe y, cuando fue consultado por ese tema, estuvo a la altura y no esquivó la pregunta.

“Este club te exige eso, competir en todas las instancias, en la copa quedamos al debe. El otro año el club sé que va a crecer, va competir de mejor forma y estamos feliz por este cierre de año”, remató en el cierre.

El año de Vicente Pizarro con Colo Colo

El ‘Vicho’ Pizarro cerró la temporada 2023 con 34 partidos disputados entre Copa Chile, Campeonato Nacional y Copa Libertadores, totalizando cuatro goles y un nivel de juego altísimo.

Vicente Pizarro y su contrato con Colo Colo

El canterano del Cacique tiene contrato hasta fines de diciembre de 2024, por lo que, de mantener el nivel, seguramente llegarán ofertas y Colo Colo tendrá que luchar para retenerlo.