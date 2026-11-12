VIDEO | El especial recibimiento que tuvo Vozinha en Cabo Verde tras ser campeón con Colo Colo

El portero de Colo Colo, Vozinha sin duda que se robó gran parte de las miradas en lo que fue la obtención del título del ‘Cacique’ en la Liga de Primera en lo que fue el triunfo del equipo de Fernando Ortiz por 2-1 ante Ñublense de Chillán.

Los ‘Albos’ lograron bajar la estrella 35 y la celebraron con todo, en donde el guardameta de Cabo Verde ha sido uno de los importantes protagonistas con su párticular celebración.

Pero para el portero caboverdiano no todo podía ser celebraciones, ya que tuvo que viajar a su país natal para enfrentar lo que serán duelos clasificatorios para la Copa Africana, en la que medirá ante Liberia en dos oportunidades.

En esta jornada, el guardameta de Colo Colo se sumó a los entrenamientos junto a sus compañeros y fue recibido de una forma especial tras el título que logró con el ‘Cacique’: un ‘cariñoso’ pasillo de bienvenida.

VIDEO: EL RECIBIMIENTO DE VOZINHA EN CABO VERDE