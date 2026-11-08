Buenas tardes amigas y amigos de Bolavip Chile, comenzamos el relato minuto a minuto del duelo entre Ñublense y Colo Colo , donde los albos pueden coronarse campeones de la Liga de Primera.

Un duro despertar tuvo Colo Colo este domingo. El atacante Leandro Hernández protagonizó un fuerte accidente de tránsito en Providencia: el futbolista de 22 años, que se recupera de un esguince y no viajó a Chillán, no respeto una luz roja y fue sorprendido bajo los efectos del alcohol.

Si el Cacique consigue los tres puntos en el Estadio Nelson Oyarzún, se coronará inmediatamente campeón de la Liga de Primer a. La victoria le permitirá mantener, como mínimo, diez puntos de ventaja sobre Universidad de Chile , su más cercano perseguidor, cuando solamente quedarán nueve unidades en disputa. De esta manera, el equipo de Fernando Ortiz será inalcanzable en la tabla de posiciones.

Así está quedando la tabla de posiciones con los triunfos parciales de Universidad Católica sobre Limache y Coquimbo Unido ante Audax Italiano.

El Cacique va en busca de la estrella 35 ante Ñublense en Chillán. Sigue aquí el relato minuto a minuto.

Colo Colo visita este domingo a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán con la posibilidad de conquistar el título de la Liga de Primera y sumar la estrella 35 de su historia. El elenco dirigido por Fernando Ortiz depende de sí mismo y sabe que una victoria le permitirá dar la vuelta olímpica sin importar otros resultados.

La principal fórmula para los albos es conseguir los tres puntos ante un rival que también pelea por clasificar a copas internacionales. Si Colo Colo gana, se coronará automáticamente campeón del fútbol chileno.

Sin embargo, el Cacique también podría festejar sin ganar. Para ello, necesita que Universidad Católica no derrote a Deportes Limache y que Universidad de Chile tampoco consiga una victoria frente a Cobresal en Rancagua. Si ambos resultados se dan, Colo Colo asegurará el título incluso con un empate o una derrota en Chillán.

¿A qué hora juegan Ñublense vs. Colo Colo?

El compromiso entre Ñublense y Colo Colo se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. El encuentro contará con el arbitraje de Juan Lara.

¿Dónde ver Ñublense vs. Colo Colo EN VIVO?

El partido que podría definir al campeón de la Liga de Primera será transmitido en televisión por la señal de TNT Sports Premium. Además, estará disponible vía streaming a través de la plataforma HBO Max.