La salida de Gustavo Quinteros de Colo Colo generó un fuerte remezón en Colo Colo, partida que se dio tras obtener el título de la Copa Chile y luego que el directorio de Blanco y Negro decidiera no renovarle su contrato.

Esta situación hizo que los hinchas del Cacique hicieran sentir su malestar en las diversas redes sociales y muchos de ellos se mostraron tristes.

A RAÍZ DE LA SALIDA DE GUSTAVO QUINTEROS: PEQUEÑO HINCHA SE HACE VIRAL

Durante las últimas horas, un pequeño fanático del conjunto Popular llamado Agustín Fuentealba se hizo viral en redes sociales, luego que su padre compartiera un video donde se le ve notoriamente triste por la no continuidad del adiestrador argentino-boliviano.

Esta grabación llegó hasta las manos de Gustavo Quinteros, quien le dedicó unas emotivas palabras.

“Hola Agustín Fuentealba, ¿cómo estás?, te saluda Gustavo Quinteros. Sé que estás triste porque me fui de Colo Colo, pero no te pongas triste. Quiero que estés feliz, quiero que disfrutes mucho estas fiestas junto a tu familia. No tengo dudas de que tu equipo Colo Colo te va a dar muchas más alegrías”, le comenzó diciendo el santafesino.

La salida de Quinteros sigue dando que hablar | FOTO: Alex Diaz/Photosport

“Desde la distancia te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor, te quiero ver muy contento siempre y nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento”, sentenció Quinteros.

El papá del pequeño lo motivó y este sacó fuerzas para responderle al DT que está sonando con fuerza en Vélez Sarsfield.

“Gracias por apoyarme y tratar de no sentirme triste. Donde sea que la pase bien y si va a otro equipo lo voy a apoyar igual y ojalá que vuelva al Colo”, cerró.

MIRA EL VIDEO QUE SE HIZO VIRAL EN REDES SOCIALES: