No hubo piedad alguna: las redes sociales estallaron contra Esteban Pavez tras su desempeño en el primer tiempo del duelo entre Colo Colo y Alianza Lima. El capitán albo quedó en el centro de las críticas por errores que, según los hinchas, comprometieron el funcionamiento del equipo en un partido clave, generando una ola de comentarios furiosos en X (ex Twitter).

Varios internautas no tuvieron filtro para expresar su molestia y utilizaron frases durísimas para graficar su frustración. Entre los mensajes más compartidos apareció uno que decía que ver a Pavez en cancha era “mucho peor que el cáncer o la hambruna”, mientras otro ironizaba con que “es un medio de corte, pero corta las puras ganas de verlo jugar”, apuntando directamente a su bajo nivel.

El enojo no se limitó solo al rendimiento del partido, sino que también apuntó al presente general del volante. Un usuario escribió sin rodeos: “Pavez se tiene que retirar. No puede jugar más a la pelota, ni siquiera en Colo Colo, a la pelota en general”.

El error de Pavez que costó el gol de Alianza

La razón de esta dura crítica se debe no solo a sus constantes errores, sino a que el más grosero de ellos costó lo que fue la apertura de la cuenta de los ‘Íntimos’ ante los Albos cerca de la media hora de la primera parte, no logrando despejar un balón que tenía servido frente al rival.

La crítica hacia el volante se convirtió rápidamente en tendencia entre los seguidores del Cacique, con cientos de publicaciones cuestionando su rol como titular y, sobre todo, su condición de líder dentro del equipo.

Así, mientras Colo Colo intenta sacar adelante un encuentro complejo, el ‘Huesi’ a quedar expuesto al termómetro implacable de las redes sociales, donde la paciencia de los hinchas parece haberse agotado y las exigencias hacia uno de los referentes del plantel son cada vez más altas.

DATOS CLAVE

Esteban Pavez recibió duras críticas en X durante el duelo ante Alianza Lima.

Un error de despeje del capitán provocó el gol rival cerca de la media hora.