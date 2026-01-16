Este jueves Colo Colo debutó en la Serie Río de La Plata 2026, torneo amistoso que se disputa en Uruguay y donde el Cacique enfrentó a Olimpia de Paraguay, con triunfo por 4-3 en penales.

En el tiempo reglamentario empataron sin goles y desde los lanzamientos de los 12 pasos el cuadro popular fue más efectivo, liderados por Arturo Vidal.

El King fue titular y lanzó el primer penal que abrió la senda del triunfo para el Eterno Campeón. Tras el partido, el volante de 38 años conversó con la señal de ESPN respecto al estreno en este torneo de verano.

“Súper raro el clima, estaba lloviendo fuerte, la humedad, la cancha, el pasto largo, la pelota, pero nada, contento de volver a jugar. Tuvimos una semana muy fuerte en Pirque, nos faltaba jugar. Siempre es importante ganar y ahora a seguir mejorando en los próximos partidos“, comenzó diciendo.

Respecto a lo que se viene, los amistosos contra Alianza Lima (18/01) y Peñarol (21/01), el bicampeón de América indicó: “Tenemos esta semana para seguir preparándonos, tenemos partidos contra equipos muy buenos. Esperamos prepararnos de la mejor forma para tener un año muy bueno, ya que tenemos solo el campeonato, no tenemos ningún campeonato internacional, así que hay que prepararse de la mejor forma para ganar todo”.

Arturo Vidal fue titular en Colo Colo y ejecutó satisfactoriamente su penal ante Olimpia. (Foto: FocoUy/Photosport)

El ex Barcelona también tuvo palabras para lo que ha sido el mercado de fichajes de Colo Colo, que hasta ahora tiene a tres refuerzos oficializados.

“Bien, son jugadores importantes, están llegando, se están acomodando al equipo. Contento con lo que se está haciendo, pero nada, hay que seguir trabajando. Lo importante es que los que lleguen se adapten muy rápido. Matías (Fernández), (Joaquín) Sosa y alguno más que, si se agrega, va a ser muy importante”, comentó.

La llamativa frase de Arturo Vidal

Finalmente, el seleccionado nacional dejó una frase que impactó a algunos por lo ocurrido en la temporada 2025 y lo que se espera para este año.

“Pero creo que el equipo este año lo va a hacer muy bien, porque se está trabajando bien y estamos con mucha rabia. Esperamos que este año se den las cosas”, cerró Vidal.

En síntesis