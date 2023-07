Darío Lezcano no es querido en Colo Colo y su técnico Gustavo Quinteros no está para nada contento con su perfomance en el fútbol chileno. Apenas 3 goles en el Torneo Nacional y uno en la Copa Chile, es lo que ha mostrado el paraguayo durante su estadía en el club. A eso se le suman múltiples lesiones y que no fue aporte en la Copa Libertadores ni menos en la Sudamericana.

El periodista Javier Ruiz en Ecuador dio cuenta que Emelec vino a buscar al futbolista para llevarlo al cuadro eléctrico. Sin embargo, la situación se complicó más de la cuenta y Lezcano -de momento- tendrá que seguir en Colo Colo en lo que fue una voltereta monumental.

El periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, dio cuenta de la situación. “Colo Colo rechazó hoy una oferta por Darío Lezcano desde Emelec y generó la molestia del delantero. El cuerpo técnico no visó su salida a préstamo”, expresó vía Twitter.

Darío Lezcano tendrá que seguir forzosamente en Colo Colo hasta nuevo aviso (Photosport)

Además, el reportero que sigue el día a día de Colo Colo hace varios años agrega el por qué no dejarán salir a Lezcano y todo es debido a “las posibilidades que Damián Pizarro pueda ser vendido a corto plazo”.

En tanto, Dale Albo dio a conocer detalles de la reunión que tuvo el representante de Lezcano, Eliezer Brizuela, junto a Daniel Morón y el propio Lezcano para gestionar la salida a Emelec.

Sin embargo, la partida de Lezcano no fructificó hasta el momento y tendrá que seguir batallando por una chance en la ofensiva de Colo Colo. Para el partido de mañana ante Huachipato, el guaraní ni siquiera va entre los convocados.

El exjugador del FC Juárez en México y de la Selección de Paraguay tiene contrato hasta fines de 2024 con Colo Colo.