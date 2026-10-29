Vozinha se desahoga tras su participación en el Balón de Oro 2026: “Hay momentos que…”

El portero de Colo Colo dejó una potente reflexión tras ser nominado al premio Lev Yashin. Alcanzó el sexto lugar.

Colo Colo tiene un orgullo: Vozinha dijo presente en la ceremonia del Balón de Oro. El arquero caboverdiano viajó hasta Inglaterra tras ser convocado por su actuación en el Mundial 2026.

Y pese a no obtener el premio Lev Yashin (que reconoce al mejor portero), el futbolista de 40 años expresó su felicidad por lo vivido. A través de Instagram, dejó una potente reflexión.

Luego de estar en el teatro London Palladium junto a Aníbal Mosa, el guardavallas se desahogó y agradeció haber participado de una cita junto a los jugadores más destacados del planeta.

“Hay momentos que van mucho más allá del fútbol, momentos que nos hacen recordar el camino tomado y los sacrificios hechos“, comenzó señalando mediante su cuenta personal.

“Siento gratitud en mi alma, orgullo en mis orígenes y Cabo Verde siempre en mi corazón“, agregó el seleccionado internacional.

Vozinha representó a Colo Colo en el Balón de Oro. (Foto: Getty Images)

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Vozinha regresa a Colo Colo

Cabe consignar que todo apunta a que Vozinha será desde el arranque en el recibimiento a Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera: será su segunda estelaridad al hilo.

¿Cuándo se jugará dicho compromiso? Está pactado para este viernes 30 de octubre. Su inicio está programado para las 19:00 horas de Chile en el Estadio Monumental.