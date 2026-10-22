Vozinha sorprende y toma esta postura en Colo Colo: “Si le preguntan a él, no quiere”

El portero caboverdiano anhela mantenerse en el país y no decir presente en la gala del Balón de Oro. Se realizará en Inglaterra.

Colo Colo se alista para enfrentar a Palestino por la Liga de Primera. El cuadro albo desea seguir en la cima de la categoría de honor y para ello tendrá que vencer a su símil árabe.

Y por esta situación, Vozinha se inclinó por adoptar una inesperada postura. ¿Qué pasó? Según informa el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el portero caboverdiano no quiere ir a la gala del Balón de Oro.

Debido a su inminente estelaridad en el encuentro con el conjunto popular, programado para este domingo 25 de octubre, el guardavallas mundialista se opone a estar en la cita del 26 de octubre en Inglaterra.

“Ha sido difícil ratificar si viaja o no, pero esta información la recibí hace algunos minutos. Si le preguntan a él, él no viaja a Londres“, comenzó señalando el reportero mencionado.

“Si él tiene que tomar la decisión, dice que no quiere viajar porque hoy Vozinha asoma como titular para jugar ante Palestino. Saca de la titularidad a (Gabriel) Maureira el entrenador y aparece Vozinha. Si depende de él, no viaja”, cerró.

Vozinha prioriza a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Vozinha quiere permanecer en Colo Colo

De este modo, queda en incertidumbre la presencia del arquero en cuestión para medirse contra el elenco de La Cisterna. No es desde el arranque en la escuadra de Macul desde el 13 de septiembre contra Deportes Concepción.

Con tal duda, Colo Colo prepara su visita a Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera. Tal duelo está pactado para el domingo 25 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura.