Colo Colo está a un paso de cerrar un importante amistoso internacional: este sería su rival

Colo Colo en las últimas horas ha hecho noticias y fuera de lo que es el ámbito nacional, en donde los ‘Albos’ tienen todo el foco puesto en poder asegurar un nuevo título en la Liga de Primera.

Para lo que será esta recta final, el equipo de Fernando Ortiz no quiere perder su ritmo futbolístico y por esto, para la Fecha FIFA que se avecina en el mes de noviembre, tendría todo acordado para un amistoso internacional.

¿Su rival? sería Racing Club de Argentina, quien se enfrentaría a Colo Colo el viernes 13 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en Concepción.

Así lo informó en las últimas horas el periodista Fernando Agustín Tapia en el programa ‘Pauta de Juego’ en Radio Pauta, en la que señaló que estaría todo encaminado para que se pueda disputar este encuentro amistoso entre ‘Albos’ y la ‘Academia’.

Colo Colo y Racing se verán las caras | Foto: Photosport

En Colo Colo esperan poder oficializar a la brevedad lo que será este duelo, el que les permita mantener su ritmo de competencia para el final de la temporada y además, tener un importante apretón de manos con un equipo grande de Argentina, pensando en su inminente actuación en la próxima Copa Libertadores.

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Ambos equipos se vieron las caras en tres oportunidades en el 2025, en donde Racing Club venció por 3-0 en un amistoso a Colo Colo en el Estadio Monumental y luego en la Copa Libertadores, la ‘Academia’ lo derrotó por 4-0 en Argentina e igualaron a un tanto en el Estadio Monumental.

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