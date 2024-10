Este jueves, Colo Colo comenzará a ponerse al día en sus tres partidos pendientes que tiene en el Campeonato Nacional de Primera División cuando reciba a Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Los albos, quienes de ganar los siete duelos que tienen pendientes serán campeones, tiene un calendario bastante apretado y en ese sentido, el técnico Jorge Almirón va moviendo las piezas en relación a las necesidades.

Fue así como, en el triunfo pasado ante Cobresal, el ex DT de Boca Juniors empleó un once bien variado donde no contó con Arturo Vidal y Maximiliano Falcón, quienes están apremiados por las cartulinas amarillas y no estuvieron ante los mineros.

Sin embargo, como el duelo ante los cruzados es de suma importancia y más aún que de obtener los tres puntos se encienden en la lucha por el título y es por eso, que el Cacique va con lo mejor que tiene.

La probable formación de Colo Colo

Fue el periodista todoterreno Cristián Alvarado, quien siempre está al detalle de lo que concierne al cuadro albo y que en Puntapié Inicial de Radio Agricultura, dio a conocer el probable once del equipo blanco a falta del último entrenamiento de este miércoles en Macul.

Dicho esto, el ágil comunicador señaló que Colo Colo saltaría a la cancha del David Arellano con Brayan Cortés en el arco; Alan Saldivia, Emiliano Amor y Maximiliano Falcón en defensa; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Lucas Cepeda Barturen y Arturo Vidal en el medioterreno; Carlos Palacios y Javier Correa en ataque.

Vidal vuelve al once estelar del Cacique (Photosport)

¿Cuántos puntos tiene Colo Colo?

Los albos ostentan 48 puntos en la tabla de posiciones marchando en el segundo lugar, tras Universidad de Chile, cuadro que es el líder de la competencia.