Siguen los coletazos tras las declaraciones de Arturo Vidal en relación a la selección chilena y las últimas convocatorias de Ricardo Gareca para las fechas clasificatorias de septiembre y ahora en octubre.

Uno de ellos de los que salió al paso fue Cristián Caamaño, quien de alguna manera criticó la postura del King sobre que con la Generación Dorada La Roja llegará al mundial siendo que con ellos en procesos anteriores, La Roja no llegó a los mundiales.

Pero el diálogo se puso áspero en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura, cuando el conductor Matías Fuenzalida apuntó que llega a ser reiterativo cuando el King saca dichos como éste.

“¿Vamos a hablar siempre cada vez que él hable?”, interpeló el conductor del espacio, a lo que Caamaño replicó que en esta conferencia de prensa, Vidal realmente, se desahogó.

“Es que esta vez fue fuerte, creo que fue un desahogo y creo que fue su última. Si él entrega un punto de vista coherente como ayer, desde visión y eso es un debate futbolístico, nunca había dicho que tenían que estar Charles Aránguiz o Marcelo Díaz, eso llama la atención”, dijo el periodista.

Caamaño: “Es la primera vez que…”

Dicho lo anterior, donde Fuenzalida mantenía su postura de no atender todo lo que el volante de Colo Colo diga o haga, sobre todo en instancias como esta donde cree que mata al Tigre Gareca y a sus compañeros y Caamaño sostiene que el deportista hace un análisis futbolístico, nada más.

“Cuando Arturo Vidal pone el tema es el mejor debate que se puede establecer, reconocemos miserias y situaciones que afectan a la selección. Por primera vez un jugador de selección, pone los puntos sobre la mesa y eso tiene una validez”, manifestó el panelista de ESPN.

Sobre la misma, interrogó “¿Qué jugador había dicho esto? Nómbrame un futbolista que había dicho esto… lo está diciendo Arturo Vidal, no lo está diciendo un comentarista o un ex jugador, si no uno de los dos jugadores que está activo. Se está cerrando las puertas de la selección y que también es noticia. Decir que lo de ayer es una más, es no ver el tema un poquito más amplio”, expresó.

Siguiendo en la discusión que se generó durante la mañana de este miércoles, respaldó a Vidal desde la óptica que sus dichos apuntan netamente a la pelotita. “(Otros) no se atreven porque él tiene la espalda suficiente para decir ‘ya compadre, me importa un pepino la selección, mientras esté Gareca se que morí en la selección, si después de estos dos partidos con River no me llamaron…'”, recalcó.

Fue ahí, cuando Fuenzalida volvió a cuestionar al panel “¿Solo pueden hablar los que tienen títulos?”, manifestando tajantemente que no comparte en lo absoluto las palabras y la forma del ex Barcelona.

“No, los que tienen personalidad, compadre”, concluyó así Caamaño en un extracto de la sabrosa discusión que se produjo durante el programa de Radio de la 92,1 FM.

Al cierre le mandó un mensaje a Vidal, “cuando esas declaraciones vienen desde afuera y las cosas andan mal, duelen muchísimo. Tiene que entender que hay gente que va a ir a representar a la selección y más que la crítica debe decir que pueden y lo que dice Vidal es que no pueden, que no tienen ninguna posibilidad ante Brasil y Colombia. También hay que ponerse en el lugar de quienes están hoy en la selección”, cerró Caamaño.

Una dura mañana hubo en Radio Agricultura (Captura Youtube)

¿Cuándo se juegan los partidos de Chile?

Por la fecha 9 y 10, la selección chilena deberá enfrentar a Brasil el día jueves 10 de octubre a las 21 horas en el Estadio Nacional.

Mientras, que el martes 15 del mismo mes, La Roja visitará a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 17:30 horas de nuestro país.