Colo Colo entrena de manera fuerte para los compromisos oficiales que tendrá durante el mes de junio, en donde se jugará la clasificación en Copa Chile ante Unión La Calera y Deportivo Pereira en Copa Libertadores el 24 y 29 de junio, respectivamente.

Es precisamente el duelo frente al conjunto cafetalero el que asoma como clave en los albos, ya que varios trascendidos indican que, en caso de no avanzar a la ronda de los 16 mejores, la continuidad de Quinteros pende de un hilo en el Estadio Monumental.

Quien pidió no ser fatalista ni ponerse en escenarios catastróficos fue Eddio ‘Yeyo’ Inostroza, ex jugador de los albos e histórico ex ayudante de Mirko Jozic, quien pide alinearse a muerte con el estratega albo.

Gustavo Quinteros se juega el todo por el todo en junio. | Foto: Photosport

“No hay que pensar en el cambio de Gustavo Quinteros, hay que potenciar a Colo Colo y qué mejor que seguir con un trabajo que ha dado resultados”, aseguró Yeyo en diálogo con Bolavip Chile.

En esa línea, aporta diciendo que “Hay que abastecerlo con criterio de gente que vaya a aportar a pensamiento futbolístico que él tiene ahora. Lamentablemente, no ha tenido mucha suerte con la gente que ha llegado últimamente”.

El Cacique está obligado a vencer a Deportivo Pereira si quiere decir presente en los octavos de final de Copa Libertadores, donde un triunfo los instalaría en la siguiente ronda salvo que Monagas haga un verdadero milagro y venza a Boca Juniors en La Bombonera.