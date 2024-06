Palabras del King no pasaron desapercibidas y un ex jugador internacional salió al paso de sus dichos.

Un remezón importante generó las declaraciones de Arturo Vidal en Rancagua cuando le consultaron por la selección chilena y su debut en la Copa América 2024 de Estados Unidos.

En la ocasión, el King a la pregunta si se extrañó a Vidal y a Gary Medel, a lo que respondió que con ellos dos, “La Roja es otra cosa“, dando a entender que con ambos, los resultados positivos eran pan de cada día.

Sin embargo, estas declaraciones no pasaron desapercibidas e incluso cruzaron las fronteras y llegaron a Estados Unidos. Pues bien, fue en el panel de DSports presente en Copa América quienes comentaron las palabras del jugador de Colo Colo.

“No dice nada raro, aunque hay al principio un tono medio irónico”, fue lo primero que comentó el ex arquero internacional, Sergio Goycochea.

Goyco tuve palabras para los dichos de Vidal (Archivo)

Goycochea por Vidal: “Esto lo aleja más de la selección”

A su vez, el mundialista sostuvo que esto no debe caer bien en sus compañeros, “ya, lo saco al Flaco Gareca, digo esto porque adentro hay tipos que fueron jugadores tuyos, que consiguieron cosas importantes para el fútbol chileno, entonces me parece que está de más esa declaración”, sostuvo el ex golero bicampeón de América con los trasandinos en los años 1991 y 1993.

Pensando en si volverá a La Roja o no, el comentarista afirma que esto lo aleja más de juna posible convocatoria. “No lo ayuda y si en un futuro había un poquito de chance, esto lo aleja, porque todos nos vamos a quedar con el ‘Con Vidal y Medel sería otra cosa’, esa es la realidad, más que después intentó meter algunos elogios”, manifestó.

Finalmente, dijo que más no podía decir en base a lo que siente el Rey Arturo. “Lo que siente él, no lo puedo discutir”, concluyó así, Sergio Goycochea.