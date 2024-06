El viernes 21 de junio se enfrentan Chile y Perú en el debut de los nacionales en la Copa América 2024 . Un Clásico del Pacífico que tiene mucha expectación por el pasado del DT de la Roja, Ricardo Gareca, el que dejó muchos admiradores en el país del Rimac, pero también detractores.

Y así da cuenta el diario TROME, el que lleva en portada una columna firmada por el seudónimo de El Bombardero, quién hace pebre al estratega chileno enrostrándole su llegada a nuestro país.

“El mismo que gritaba que era más peruano que el arroz con leche y su rostro inundó las calles de la capital“, disparó el anónimo escritor.

Agregando que “tenía 193 países para dirigir, pero se fue al enemigo”.

¿Lo dejó en paz ahí? No. Le siguieron pegando a Ricardo Gareca asegurando que “para mí nunca tuvo compromiso, seriedad, ni le interesó los colores como decía en la publicidad de un banco”.

Ningunean clasificación al Mundial de la mano de Ricardo Gareca

Increíblemente El Bombardero ni siquiera reconoce el hecho de que el Tigre los clasificó a un Mundial después de 36 años.

“Aquí no renovó porque le bajaron un ‘cachito’ el sueldo y por esa misma cantidad arregló un año y medio después con los sureños. O sea, amor a los chicharrones y no al chancho. Todo no es dinero en la vida. Aquí se hizo millonario y hasta la comida de su mascota le salía gratis. Allá sus viudas que hasta hoy lo defienden“, siguieron los golpes

Para liquidarlo en el final poniendo en duda los méritos de Ricardo Gareca para clasificar a Rusia 2018. “Yo me saco el sombrero por Bielsa y Alfaro, y otros entrenadores que clasificaron directo a un Mundial sin ayuda de la ‘mesa’ y dejaron una base para el futuro. Así es…”, cerró.