Queda poco para el debut de la selección chilena ante su similar de Perú en la Copa América de Estados Unidos 2024 y siguen habiendo comentarios que le dan mucho más colorido al denominado “Clásico del Pacífico”.

Y han sido los periodistas y comunicadores del vecino país, quienes se han desvelado dando a conocer sus férreos argumentos y los motivos del por qué el equipo del uruguayo Jorge Fossati debiese vencer a La Roja.

Uno de esos dichos se produjo en el programa Euroamérica del Canal en Youtube A Presión y que reproduce adn.cl , el panel dio sus argumentos sobre el partido que se llevará a cabo en Arlington.

Fue el panelista Claudio Techera, quien sin mediar previo aviso, le restó peso al equipo de Ricardo Gareca con un especial calificativo. “Ojo que Chile es un equipito, es un equipito con dos o tres jugadores importantes, o dos más. Gana Perú, no tengas dudas”, dijo el técnico charrúa.

Techera, el DT que ninguneó a La Roja (Archivo)

Sacan a Marcelo Bielsa para seguir dándole a Chile

Por si fuera poco, el personaje en cuestión sacó al baile a Marcelo Bielsa y señaló que el Loco siempre tuvo problemas para armar la defensa en Chile y más encima, dijo que nuestros jugadores no tienen identidad.

“Se van a enojar conmigo los chilenos, pero el jugador chileno no tiene identidad. ¿Por qué Bielsa no juega con línea de tres en Uruguay, pero sí en Chile?… Ahí está la respuesta. No es que los jugadores chilenos no tengan identidad porque no son buenos, pero son moldeables”, cerró Techera.