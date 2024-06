Dos fueron las polémicas a favor de la Selección Chilena que no fueron sancionadas y el VAR fue el apuntado por los hinchas, quienes rápidamente se las ingeniaron con la creación de los memes.

“El VAR ya nos robó un penal”: Los memes no perdonan las polémicas en el Chile vs Argentina

Chile y Argentina se fueron al descanso con un empate cero a cero, en donde no hubo muchas ocasiones de peligro en ninguna de las dos porterías. No obstante, las polémicas se hicieron presente en contra del seleccionado albiceleste, las cuales no fueron sancionadas con falta y/o amonestación y los hinchas apuntaron en contra del VAR.

Rápidamente la fanaticada chilena se apoderó de las redes sociales e hicieron notas sus quejas en contra del VAR. Y es que las polémicas, al menos, debían contar con el llamado de los árbitros asistentes que están en los análisis de cada una de las jugadas.

La primera de ellas fue en los primeros minutos con el penal que no sancionó en contra de Víctor Dávila. Todo se generó mediante un balonazo aéreo al que fue a disputar el delantero nacional y que fue al choque con Cristián Romero. El defensor argentino abrió su brazo, el cual impactó a un costado del rostro del jugador del CSKA de Moscú.

Y, minutos más tardes, la pelota se fue en la disputa con la zona defensiva de Chile. El esférico quedó sin rumbo fuera del área nacional, la cual sería aprovechada por Rodrigo De Paul, pero que no contó con que Gabriel Suazo iría al cruce para evitar el remate. Sin embargo, el defensor del Toulouse recibió un pisotón por parte del volante, que ni siquiera fue sancionado como falta.

Por lo mismo, los hinchas nacionales se tomaron las redes sociales y crearon algunos meses que rápidamente se fueron viralizando en las diferentes plataformas digitales.

Revisa los memes por las polémicas en el Chile vs Argentina

Y, por otro lado, los hinchas tampoco perdonaron la falla del VAR en no hacer efectivo el llamado al árbitro.