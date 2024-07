Hasta el New York Times: Marcelo Bielsa acapara portadas en todo el mundo tras sus descargos ante la Conmebol

Marcelo Bielsa dio la vuelta al mundo. Luego de casi media hora de descargos en conferencia de prensa, el “Loco” le hizo honor (para bien) a su apodo, lanzando duras críticas a la organización de la Copa América 2024, y a la Conmebol.

Dentro de sus declaraciones, el hoy seleccionador de Uruguay se refirió a la polémica que hubo tras la eliminación de la celeste en el certamen continental.

Tras finalizar el encuentro, jugadores como Darwin Núñez y José María Giménez, subieron a las gradas a pelear contra hinchas colombianos. Esto, según argumentaron los jugadores, luego de percatarse de que sus familias estaban siendo agredidas.

Ante ello, el “Loco” expuso, con evidente molestia y exaltación: “Estamos en Estados Unidos. El país de ‘la seguridad’. No hubo prevención, tampoco una puerta de escape. Se falló. ¿Cómo no vas a defender a tu mamá, a tu mujer, a tu bebé? Le tengo miedo a las venganzas deportivas. ¿De qué sanción me hablan? ¡No había otra opción! ¡Esto es una plaga de mentirosos! Lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas”.

Marcelo Bielsa da la vuelta al mundo

No es ningún misterio que Marcelo Bielsa es conocido por declarar cosas que pocos se atreven a decir, o bien a hacer. De ahí su apodo de “Loco”.

Tras estas declaraciones, el DT de la Selección Uruguaya dio la vuelta al mundo y los medios más destacados del mundo del deporte hicieron eco de sus dichos.

Marca, Mundo Deportivo, El País (España); RMC Sports (Francia); Mirror, The Independent (Gran Bretaña); y hasta el New York Times de Estados Unidos copó sus páginas con los descargos del “Loco”.

Marcelo Bielsa acaparó portadas en el mundo tras disparar contra la organización de Copa América.

En sus líneas, Marca destacó: “Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, defendió a sus jugadores por la legítima defensa de sus familiares en la pelea tras el partido ante Colombia. El técnico argentino fue muy duro en rueda de Prensa previa al tercer y cuarto puesto de mañana ante Canadá”.

New York Times por su parte tituló: “El técnico uruguayo Marcelo Bielsa critica a los organizadores de la Copa América y dice que ‘no ha sido profesional'”.

Desde Francia, RMC Sports también hizo eco de las palabras del rosarino y remarcaron la “cólera” del exDT de La Roja.

Encuesta ¿Están de acuerdo con los dichos de Marcelo Bielsa? ¿Están de acuerdo con los dichos de Marcelo Bielsa? Totalmente Para nada YA VOTARON 71 PERSONAS

¿Cuándo juega Uruguay?

La Selección Uruguaya de fútbol, bajo el mando del DT rosarino, se medirá este sábado ante el combinado canadiense por el tercer lugar de la Copa América.

Este encuentro se jugará el sábado 13 de julio a las 20:00 horas de Chile, y se desarrollará en el Bank of America Stadium.