Leoonardo “Pollo” Véliz quedó decepcionado de la performance de Uruguay ante Brasil en el encuentro que finalizó en triunfo de la Celeste por 4-2 en penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Al mundialista de Alemania 1974 no le gustó la propuesta charrúa en el Allegiant Stadium de Las Vegas por los cuartos de final de la Copa América.

“Me decepcionó lo de Uruguay. Recurrió al manual de antes, de ganar a puras patadas y ahora me dio la razón El Observador, un diario uruguayo que dice que lo que hicieron los jugadores fue una lección para Bielsa. Es decir, Bielsa no mandó a pegar patadas a diestra y siniestra”, expresó el histórico exfutbolista en diálogo con BOLAVIP.

Véliz se refirió a la situación que vivió la Celeste con uno menos tras la expulsión de Nahitan Nandez: “Se ven en desventaja y corrieron para poder aguantar el resultado, porque los penales eran cinco contra cinco y ahí ganaba cualquiera”.

El Pollo aseguró que en un inicio estaba decepcionado del entrenador de la Selección Uruguaya, pero al final cambió su visión y quedó con un diálogo pendiente con el Loco para consultar por lo ocurrido. “Al principio me decepcionó Bielsa, dije Bielsa dio un paso atrás, pero no, algún día lo conversaré con él, ojalá tenga la posibilidad de decirle ¿Qué pasó con los jugadores?”, expresó quien tuvo la chance de conversar con el destacado entrenador en el pasado.

Leonardo Véliz se refirió a la performance de la Selección Uruguaya que dirige Marcelo Bielsa ante Brasil (Foto: Photosport)

En ese sentido quedó muy disconforme con el partido: “Yo creo que me ha decepcionado que pegan muchas patadas, los delanteros no pueden girar, una que otra situación de gol. Era lucha libre, Conor McGregor está comprando zapatos de fútbol para pegar patadas”.

Leonardo Véliz quiere ver a Uruguay campeón de la Copa América

Pollo Véliz se refiere a los cuatro semifinalistas: “Uruguay si rescata el fútbol que tuvo antes de esta Copa América en las Clasificatorias, el fútbol de Bielsa, podría ser uno de los campeones. Argentina está embalada, apoyada, favorecida, como quieran, pero tiene una selección de grandes jugadores”.

“Colombia todavía tiene jugadores en Europa, en el primer nivel, lo que no tenemos nosotros. Uruguay tiene jugadores de primer nivel en el primer mundo y Argentina para que decirlo, todos juegan afuera. Canadá no sé ¿Podrá dar una sorpresa? Ojo que no juegan mal, pegan harto sí”, añadió.

Por último, expresó su deseo de ver a la Selección Uruguaya levantar el título: “Entre esos tres está (Argentina, Uruguay y Colombia), pero no me atrevo a decir nada. Me gustaría que fuera Uruguay, pero con otro fútbol, sacando la desgarra charrúa, no la garra, desgarra charrúa porque la patada que le pegó Nández a Rodrygo era para fracturarle el tobillo”.