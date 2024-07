Este viernes en el marco de las conferencias previas al partido donde se definirá el tercer y cuarto lugar de la Copa América 2024, el entrenador de la selección uruguaya Marcelo Bielsa sacó afuera todo lo que tenía contenido en contra de la organización del torneo.

El Loco además le pegó duramente a la prensa charrúa porque en su concepto no defendieron a los jugadores por el bochornoso final donde se trenzaron a golpes con los hinchas colombianos. Frente a la acusación de Bielsa, el periodista Rodrigo Romano se paró de su silla y abandonó la sala, siendo objeto de durísimos dardos de parte del rosarino.

“Aclaro el tema del porqué me levanté de la Conferencia de prensa de la selección uruguaya. Fue en el momento donde el entrenador nos señaló de que no habíamos defendido a los jugadores tras el incidente del final”, comenzó su relato en su cuenta de Twitter.

“Quienes escucharon y vieron la transmisión lo saben, lo fui narrando y relatando en el momento que se daba todo, utilicé palabras y conceptos demostrando que estoy del lado del jugador porque la familia es la familia y estará siempre por encima de todo. Lo dije y lo repetí durante 20 minutos. 20 minutos sin parar hablando del desastre que se estaba dando”, prosiguió.

Romano se defendió con todo, confesando que “hoy sin tener idea de nada, sin saber que pensamos, sin saber lo que dijimos, sin el mínimo reparo, Bielsa nos recriminó eso y no lo soporté, ni aguanté porque primero es de una gran injusticia, es mentira y estoy siempre del lado del jugador de la selección”.

El periodista deja en claro que “hace años lo estoy, y en su momento me trajo dolores de cabeza gigantes a niveles de trabajo. Por suerte y gracias a Dios, Bielsa no me conoce, ni yo lo conozco a él y eso que indirectamente trabajamos en el mismo lugar, la Asociación Uruguaya de fútbol en donde puedo expresarme de lo que sea, si tendré libertad que hoy me levanté y dejé la Conferencia. Esa es la razón por la que me fui y por eso lo cuento para que no existan confusiones”.