Falta cada vez menos para el debut de la selección chilena ante Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico, donde los dirigidos por Ricardo Gareca se medirán ante el combinado de Jorge Fosatti.

Hace unos meses, el mundialista en España 1982, Miguel Ángel Neira, dejó la escoba al asegurar que los peruanos siempre “se cagaban ante los chilenos”, ganándose muchos enemigos en el país del Rimac.

BOLAVIP conversa con otro jugador que estuvo defendiendo la camiseta de Chile en una Copa del Mundo, Fabián Estay, el que no está de acuerdo con esta apreciación.

“Los números son fríos, algo pasaba, pero no creo que se caguen, Chile siempre fue superior en lo individual y en lo grupal, hemos sido mejores, más disciplinados en la historia, y eso nos hizo jugar más mundiales que ellos”, afirma el Faby.

Respecto a lo que pasará el viernes, el ex mediocampista afirma “creo que hay que tener precaución, sí se mejoró con Gareca, se encontró un equilibrio, hay más gol, hay mejoría importante, los amistosos igual no es una competencia, y en una competencia la cosa cambia, la motivación es diferente y los jugadores de Perú tendrán ese plus al enfrentar a su ex entrenador”.

Fabián Estay opina sobre el Clásico del Pacífico.

Agregando que “veo cierta ventaja de Chile, pero no creo que sea ampliamente favorito, consideremos que el técnico Fosatti es defensivo, no será fácil”.

Fabián Estay y las palabras de Iván Zamorano

Iván Zamorano realizó declaraciones polémicas esta semana al asegurar que los mexicanos se agrandaban mucho.

Fabián Estay reacciona ante esto asegurando que “puede ser, México está en un período de transición y no es que se agranden, pero se escudan en amistosos que ganan o ganar la Copa de Oro cuando Estados Unidos y Canadá jugaron con equipos B”.