Este miércoles en California la selección de Venezuela demostró lo que viene haciendo en las Eliminatorias rumbo al Mundial además de lo ocurrido en su debut en la Copa América al vencer a Ecuador.

Ahora su víctima fue la selección de México, rival que siempre llega con gran cartel a este tipo de torneos, pero tropieza una y otra vez con las selecciones sudamericanas.

Pero más allá del merecido triunfo de la Vinotinto, llamó la atención un hecho increíble: los hinchas aztecas comenzaron a gritar el tradicional “oleeee, oleeee, oleee”, cuando el reloj marcaba 12 minutos y el marcador estaba cero a cero, sí, tal como lee.

Esto no pasó desapercibido para el relator argentino Julián Bricco, quién en la transmisión de TyC Sports no aguantó más y disparó con todo.

“La estupidez que apareció en el partido de Costa Rica sigue en este partido. Gritan ‘ole, ole’, ¿de qué ole? ¡Están gritando ole en el cero a cero!”, expresó a todo pulmón.

Venezuela venció a México en un partidazo

El comunicador argentino no aguantó más y agregó “¿dónde gritas ole si estás haciendo una media luna? Eso es no entender nada de fútbol. Discúlpenme, se me salió esto. ¡El 2 se la toca al 6, el 6 se la toca al 3 y gritan ole!”.