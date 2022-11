La alegría de Argentina contrasta con la decepción de todo México, quien al perder hoy frente a los trasandinos, hipotecó en gran medida sus posibilidades de poder avanzar a los octavos de final de Qatar 2022.

Uno que conoce muy bien la interna del fútbol azteca, conversó con Bolavip. Fabián Estay apenas terminado el partido, entrtegó su primer diagnóstico, "Argentina siempre intentó, siempre buscó y me parece que fue merecido el triunfo".

Sobre las razones para poder explicar la derrota, Estay responsabilizó al entrenador Gerardo Martino México y a su poca osadía. "Jugó a no perder, con una estructura que el Tata no había mostrado nunca, preocupándose más de tener el cero en su portería y al fin y al cabo Argentina trabajó muy bien el partido, inteligéntemente y se quedó con un triunfo merecido".

El ex mundialista chileno volvió a repasar al estratega a quien volvió a criticar y señalar que no ha hecho lo que todo el país necesitaba. "Mezquino, mezquino lo de México, mezquino lo del Tata Martino que se trajo para hacer algo diferente y lamentablemente no ha dado ese do de pecho. Prefirió la jerarquía a la dinámica, cambió hombres por hombres, a los mejores contenciones que tiene que es Edson Álvarez no lo puso de inicio ni de cambio, pero la postura de México de jugar a no perder le terminó pasando factura".

En relación a lo que viene, el ex volante del América no está muuy optimista y pareciera que el regreso de los aztecas está muy próximo a ocurrir. "México depende de lo que haga frente a Arabia, pero en dos partidos ha llegado poco y nada al arco rival y Arabia me parece que hace un bien partido frente a Polonia a pesar de los errores que le cuesta la derrota. Veo muy difícil el paso de México a la siguiente ronda".

Fabián Estay no le tiene mucha fe a México en este mundial (Gettyimages)

Finalmente, tuvo palabras en relación a si él ve que la albiceleste de Lionel Messi está para levantar la copa. El ex futbolista fue categórico y dijo que "Argentina no dio un golpe de autoridad, pero trabajó muy bien el partido. Tendrán que mejorar mucho si quieren ser campeones del mundo#, cerró Estay.